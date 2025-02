Um jovem de 19 anos, suspeito de tráfico de drogas, foi preso no sábado (dia 8), durante uma operação da Polícia Militar em Paty do Alferes. A ação ocorreu após denúncia anônima que indicava a prática de tráfico no bairro Poaia.

De acordo com informações repassadas à guarnição, o rapaz estaria vendendo entorpecentes para uma facção criminosa, sob o comando de dois traficantes. Em resposta a essas informações, as equipes de policiamento, que incluíam o GAT e a VTR 01 Miguel Pereira, se deslocaram até a residência do suspeito para averiguar a denúncia.

Chegando ao local, a guarnição foi recebida pela irmã do acusado, que, ao ser informada sobre a denúncia, autorizou a entrada dos policiais em sua casa. Enquanto isso, o suspeito foi localizado em um bar próximo e acompanhou os policiais até sua residência.

Durante a busca, o jovem confessou que havia escondido drogas em um tênis, dentro de uma sacola azul, no banheiro da casa, que estava em reforma. No total, foram apreendidos 21 papelotes de cocaína, pesando aproximadamente 40,7g. O acusado ainda revelou que havia recebido a droga de um indivíduo na noite anterior e que venderia os entorpecentes por R$ 200. Ele também afirmou que já havia comercializado parte da carga.

Após a apreensão do material, o rapaz foi conduzido à 96ª DP, onde os fatos foram apresentados ao delegado de plantão. Após análise do caso, o delegado enquadrou o jovem no artigo 33 da Lei 11.343/06, que trata do tráfico de drogas. O acusado foi preso e permaneceu na unidade policial, à disposição da Justiça.

Foto: Divulgação