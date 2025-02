Uma ação da Polícia Militar realizada na noite do sábado (dia 8) resultou na apreensão de 43,5g de cocaína e na prisão de um homem, de 37 anos, acusado de tráfico de drogas em Miguel Pereira. A ocorrência teve início por volta das 23h, quando guarnições do 5º CPA e 10º BPM/2ª Cia realizavam patrulhamento na Rua Luís Eugênio, na localidade de Governador Portela.

Os policiais avistaram um indivíduo, conduzindo uma motocicleta vermelha, e deram ordem de parada. Durante a revista pessoal, foi encontrado no bolso de sua calça um papelote contendo pó branco, com inscrições que indicavam ser cocaína. Inicialmente, o suspeito alegou que o material era para seu próprio consumo. No entanto, ao ser questionado sobre denúncias de envolvimento com tráfico, o homem admitiu que venderia a droga para um usuário que o procurasse.

Diante da confissão, a equipe policial decidiu seguir até a residência do suspeito. Lá, ele autorizou a entrada dos agentes e, ao vasculhar a casa, foi encontrado um pacote contendo diversos papelotes com as mesmas inscrições do primeiro. O homem revelou que estava traficando para conseguir dinheiro para cuidar de sua esposa grávida e afirmou que esta seria a quarta carga de cocaína que estava comercializando. Ele também informou que recebia R$ 200 por cada carga vendida.

O material apreendido foi submetido à perícia, que confirmou que se tratava de 43,5g de cocaína. O suspeito foi preso em flagrante e conduzido à 96ª DP, onde foi autuado pelo crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/06). Após prestar depoimento, ele permaneceu preso aguardando os procedimentos legais. Também foi apreendido com o suspeito R$ 1.046 em dinheiro e um smartphone.

Foto: Divulgação