Um acidente de trânsito ocorrido na madrugada desta segunda-feira (dia 10) deixou ao menos uma pessoa ferida no bairro Aterrado, em Volta Redonda. O fato ocorreu por volta das 3h, na Rua Deputado Geraldo di Biasi, nas proximidades do Hospital Municipal Dr. Nelson Gonçalves, antigo Cais Aterrado.

Imagens capturadas por uma das câmeras da Secretaria Municipal de Ordem Pública (SMOP) mostram que o motorista do veículo perdeu o controle e colidiu contra um poste. O carro, que seguia em direção à Avenida Sete de Setembro, acabou ficando danificado.

Dentro do automóvel estavam dois homens. Um deles recusou o atendimento médico oferecido no local, enquanto o outro foi encaminhado para um hospital particular com ferimentos leves. Até o momento, o estado de saúde da segunda vítima não foi divulgado.

A causa do acidente ainda está sendo apurada. Devido ao horário, o acidente não gerou transtornos no trânsito.

Foto: Reprodução