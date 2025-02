Foi encontrado morto nesse domingo (dia 9) o homem de 35 anos que tentou matar a sua ex-companheira, de 34, e uma amiga dela, de 32 anos. O corpo estava dentro de um carro, na Estrada da Várzea, em Rio Claro. A Policia Militar informou que os familiares receberam uma mensagem de áudio do homem se despedindo e pedindo desculpas pelo ocorrido.

O crime

O crime ocorreu na noite de sábado (dia 8), no bairro Muqueca, em Barra do Piraí. O motivo do ataque, segundo a Polícia Militar, seria o fato dele não aceitar o fim do relacionamento. Aos agentes, a vítima disse que o ex invadiu sua casa e apontou uma arma para sua cabeça. Ela teria tentado desarmá-lo com a ajuda da amiga, mas as duas acabaram baleadas.

As vítimas foram socorridas e encaminhadas para Santa Casa de Barra do Piraí. A ex-namorada do suspeito teve uma fratura na mão, enquanto a amiga ficou com a bala alojada no pé e passou por um procedimento para a retirada. Felizmente, as duas tiveram alta e passam bem.



O suspeito fugiu após o crime.

Foto: Reprodução