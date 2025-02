A CCR RioSP informa que a partir do dia 18 de fevereiro, terça-feira, irá alterar o horário das detonações de rochas na Serra das Araras. Com isso, as atividades na pista de subida (sentido São Paulo) passam a acontecer das 13h às 15h, de terça a quinta-feira.

A mudança no horário tem como objetivo dar mais fluidez ao tráfego da região e está alinhada com as prefeituras das cidades lindeiras, Secretarias de Educação, Polícia Rodoviária Federal (PRF) e Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT).

Desde o início dos desmontes de rochas, em junho do ano passado, a concessionária, após a realização de estudos de tráfego, identificou a janela das 11h30 às 17h, como um período com um volume de tráfego menor, o que permitiu realizar essa nova alteração.

As interdições desta semana, previstas para os dias 11, 12 e 13 de fevereiro de 2025, permanecem agendadas para serem executadas entre o período das 14h às 16h.

Para esse ano, deverão ser realizados 200 desmontes de rochas para avanço das obras de construção das novas pistas de subida e de descida da Serra das Araras. A previsão é de que sejam desmontados mais de 390 mil m³ de material rochoso.

Detonações diárias

As detonações semanais foram iniciadas em junho do ano passado. A interdição da pista sentido São Paulo, subida da Serra das Araras, permanece no km 225, em Seropédica (RJ). Importante reforçar que o tráfego na pista sentido Rio de Janeiro (descida da Serra das Araras) não sofrerá qualquer alteração para o motorista.

A concessionária reforça a importância de respeitar a sinalização implantada no local e o limite de velocidade. Destaca também que painéis de mensagens – fixo e móvel – informarão o tempo para liberação da pista. A detonação de rochas é uma das etapas de construção das novas pistas de subida e descida da Serra das Araras.

Operação da rodovia

Durante todo o período de obra, a Concessionária informará previamente sobre a execução das ações, por meio de seus canais oficiais, painéis eletrônicos de mensagens dispostos ao longo da rodovia e materiais informativos distribuídos pelas equipes de Atendimento. Dúvidas ou outras informações podem ser esclarecidas no telefone 0800 017 35 36, APP CCR Rodovias, WhatsApp (11) 2795-2238 ou ainda pelo site www.ccrriosp.com.br

Foto: Divulgação