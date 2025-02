Policiais civis da 89ª DP (Resende), sob a coordenação do delegado titular Michel Floroschk, conseguiram prender em flagrante, no domingo (dia 9), um grupo criminoso responsável por furtos em comércios na região Sul Fluminense. Após investigações realizadas pelos setores de inteligência e de roubos e furtos, os agentes identificaram os membros da quadrilha, desarticulando mais uma ação criminosa.

O grupo – composto por um homem de 28 anos, duas jovens de 18 anos e uma mulher trans de 20 anos – usava um veículo para transportar os produtos furtados e agia de forma sistemática, escondendo os itens sob as roupas. O setor de inteligência, que já monitorava a organização criminosa, apurou que os suspeitos estavam em Resende para pratica criminosa.

Com isso, segundo a Polícia Civil, foi iniciado um acompanhamento e o bando foi perseguido e alcançado em Volta Redonda. O homem foi encontrado dentro do veículo, onde havia uma grande quantidade de produtos furtados, incluindo roupas e dermocosméticos. Já as três mulheres foram localizadas dentro de uma farmácia, onde possivelmente, tentariam cometer outro furto, porém sem êxito.

Diante da situação de flagrantes, s agentes deram voz de prisão ao grupo e os conduziram à 89 DP (Resende), onde a prisão foi ratificada. Todo o material furtado foi apreendido e será devolvido aos legítimos proprietários.

Foto: Divulgação