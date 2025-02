O Instituto Estadual do Ambiente (Inea) devolveu à natureza, na última sexta-feira (dia 7), um tamanduá-mirim (Tamandua tetradactyla) no Refúgio de Vida Silvestre Estadual do Médio Paraíba (Revismep), localizado no município de Valença. O animal, uma fêmea adulta, foi resgatado por guarda-parques do órgão ambiental no dia 21 e reabilitado pelo Zoológico de Volta Redonda.

O resgate aconteceu após um morador de Barra do Piraí acionar o Inea ao encontrar o animal em sua propriedade. A equipe do Revismep identificou a espécie, capturou o indivíduo e realizou os primeiros socorros antes de encaminhá-lo ao zoológico, onde o tratamento foi continuado durante dezenove dias.

“Esse resgate e devolução à natureza mostra o trabalho na ponta do Inea em prol da fauna fluminense. Nossas unidades de conservação, como o Revismep, têm como principal missão a proteção da nossa biodiversidade e dos patrimônios ambientais fluminenses”, explica o secretário de Estado do Ambiente e Sustentabilidade, Bernardo Rossi.

Na ocasião, o gestor, Ricardo Wagner, e os guarda-parques do Revismep também reintroduziram um cágado-de-barbicha (Phrynops geoffroanus), animal nativo da Mata Atlântica, em um ponto do rio Paraíba do Sul.

O tamanduá-mirim é um mamífero encontrado comumente da Venezuela ao norte da Argentina e Uruguai e também em todo o território brasileiro; tem entre 45 a 85 cm de comprimento e é reconhecido principalmente por um padrão de pelagem que faz com que pareça que use um colete preto, apesar da sua coloração que pode variar entre as cores preta e marrom.

Sobre a unidade de conservação



O Refúgio de Vida Silvestre Estadual do Médio Paraíba é uma área sob regime especial de gestão que visa proteger ambientes naturais onde se asseguram condições para a existência ou reprodução de espécies ou comunidades da flora e da fauna residente ou migratória. A unidade de conservação cobre uma área de 11.133,26 hectares localizada entre os municípios de Resende, Itatiaia, Porto Real, Quatis, Barra Mansa, Volta Redonda, Pinheiral, Barra do Piraí, Valença, Vassouras, Rio das Flores, Paraíba do Sul e Três Rios.

Foto: Divulgação