Policiais civis da 97ª DP (Mendes) prenderam em flagrante, na terça-feira (dia 11), um homem acusado de crime ambiental. A ação ocorreu após investigação que apontava a existência de um desmanche irregular de veículos na região.

Os agentes foram até o local, no bairro Água Fria, onde encontraram diversos veículos parcialmente desmontados e queimados. Além disso, foi constatado o despejo de óleo e outros materiais químicos no solo e em uma nascente próxima.

Posse de arma

Também na terça-feira, os agentes da 97ª DP (Mendes), com apoio da Polícia Militar, prenderam em flagrante um homem por posse ilegal de arma de fogo. A prisão ocorreu no bairro Santa Rosa.

Após desconfiarem do homem, os agentes o abordaram em frente a uma residência. De acordo com os policiais civis o morador autorizou a entrada dos policiais para averiguação. No local, foram encontrados três aves sem registro e um revólver calibre 38 com nove munições intactas.