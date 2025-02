Um acidente envolvendo três veículos deixou uma pessoa ferida na madrugada desta quinta-feira (dia 13), na Rodovia Presidente Dutra, em Volta Redonda. Por volta das 2h, um caminhão-tanque carregado com etanol colidiu na traseira de um caminhão que transportava madeira e, em seguida, bateu lateralmente em uma carreta carregada com pisos de cerâmica. A força do impacto fez com que a carreta de pisos subisse a mureta que divide as vias da rodovia, causando a soltura de partes da estrutura que atingiram um veículo modelo Fiorino que transitava na pista.

O motorista do caminhão-tanque ficou ferido e foi encaminhado para o Hospital São João Batista, em Volta Redonda. De acordo com testemunhas, o motorista teria admitido que cochilou ao volante, o que pode ter causado a colisão. Felizmente, o caminhão-tanque não sofreu derramamento de combustível, após a inspeção realizada pelos bombeiros, que confirmaram que o tanque estava intacto e a carga permanecia segura.

Com o acidente, as duas faixas da rodovia no sentido Rio de Janeiro e as duas faixas no sentido São Paulo foram interditadas para os trabalhos de atendimento e para garantir a segurança dos motoristas, já que houve a necessidade de conter os riscos com o combustível e os destroços espalhados pela pista.

Por volta das 7h20, o congestionamento chegava a 20 quilômetros de extensão, entre os Kms 281 ao km 261.

Foto: Divulgação/PRF