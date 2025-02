Uma colisão traseira envolvendo um caminhão e uma carreta deixou uma vítima fatal na madrugada desta quinta-feira (dia 13) na Rodovia Presidente Dutra, em Barra Mansa. O acidente ocorreu por volta das 2h na altura do km 278,6, na pista sentido Rio, próximo ao bairro Cotiara.

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal, um caminhão colidiu na traseira de uma carreta. O condutor do caminhão, de 55 anos, ficou preso às ferragens e veio a óbito no local. Já o motorista da carreta não sofreu ferimentos, mas passou mal ao tomar ciência da situação, com crise de hipertensão. Ele foi encaminhado à Santa Casa de Barra Mansa para o devido atendimento médico.

A faixa da direita permanece interditada, gerando congestionamento. Por volta das 6h30, segundo a CCR, havia três quilômetros de retenções no trecho.

O corpo da vítima fatal foi removido para o Instituto Médico Legal (IML) de Volta Redonda.

Foto: Divulgação/PRF