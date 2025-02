Um homem de 36 anos foi preso em flagrante nesta quinta-feira (dia 13) por furto qualificado. A prisão ocorreu após ele ser abordado por policiais militares na RJ- 145, na altura do bairro Paraíso, na cidade de Valença. A guarnição da 91ª DP havia sido informada por moradores da região de Manuel Duarte sobre os crimes cometidos pelo autor.

De acordo com os relatos, o homem teria cometido vários furtos na madrugada anterior e ainda agredido um morador com uma barra de ferro. O suspeito, conhecido pela guarnição devido a passagens anteriores por furto, estava a caminho da cidade, em um ônibus, transportando os produtos furtados.

Ao perceber o ônibus, a guarnição fez sinal de parada e abordou o veículo. No interior, os policiais encontraram o autor e os materiais furtados, que incluíam uma serra mármore, uma lixadeira, uma serra circular, um chinelo Kenner, uma extensão e uma lata de tinta. Durante a abordagem, o suspeito admitiu que os itens eram produto de furto e revelou que tinha a intenção de trocá-los por drogas, dinheiro e cachaça no bairro Santa Rosa 2.

Após a confirmação do crime, foi solicitado apoio de outras viaturas e o autor foi encaminhado, junto com o material apreendido, para a delegacia. No local, o proprietário dos itens furtados também esteve presente, registrando o boletim de ocorrência.

O autor, que já possuía várias passagens pela polícia, foi autuado por furto qualificado, recolhido à carceragem da unidade policial e permanecerá à disposição da Justiça.

