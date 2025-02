Policiais civis da 166ª DP (Angra do Reis) prenderam, na quarta-feira (dia 12), dois homens em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. A dupla foi detida na localidade conhecida como Lajão, comunidade Promorar, em Angra dos Reis, após trabalhos de inteligência da unidade.

Durante a ação, foram apreendidos 110 embalagens com cocaína, 74 embalagens com maconha e 56 embalagens com crack, além de dois rádios transmissores, duas baterias e duas bases para os aparelhos. Os agentes também arrecadaram um caderno de anotações utilizado pelo tráfico. As investigações continuam para identificar e prender outros envolvidos na ação criminosa.