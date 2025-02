Policiais civis da 93ª DP (Volta Redonda), sob a coordenação do delegado titular Vinicius Coutinho e do delegado assistente José Carlos Neto, conseguiram prender em flagrante, nesta quinta-feira (dia 13), uma organização criminosa especializada em estelionatos contra idosos.

O grupo, composto por três mulheres (de 22, 24 e 33 anos) e dois homens (de 21 e 23 anos), todos residentes da Baixada Fluminense e da capital do Rio de Janeiro, dirigia-se a cidades do Sul Fluminense, onde se apresentavam nas residências dos idosos com a falsa alegação de que haviam sido sorteados para receber mensalmente uma cesta básica. A abordagem eram realizadas pelas mulheres.

Segundo a Polícia Civil, durante a entrega da cesta, os criminosos fotografavam o rosto e os documentos das vítimas. Dias depois, o grupo realizava operações financeiras de empréstimos em nome dos idosos, causando sérios prejuízos às suas vítimas. A quadrilha chegou a fazer 15 vítimas em apenas um dia, totalizando, desde 2024, entre 200 e 300 vítimas. O grupo atuava nas cidades de Valença, Vassouras, Barra do Piraí, Piraí, Volta Redonda, Resende, Barra Mansa, Pinheiral, Porto Real e Itatiaia.

A Polícia Civil informa que as fotografias dos suspeitos estão na 93ª DP e solicita a quem possa ter sido lesado por esse golpe que compareça à unidade policial para realizar o reconhecimento.

Foto: Reprodução