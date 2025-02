Mais um acidente foi registrado nesta quinta-feira (dia 13), desta vez na Serra das Araras, em Piraí. Um caminhão tombou na pista de descida, causando novos transtornos para os viajantes que seguem em direção ao Rio de Janeiro.

Segundo a CCR Rio SP, há congestionamento entre os quilômetros 239 e 231, devido ao bloqueio na pista expressa. Ainda de acordo com a concessionária, há viaturas no local realizando o atendimento da ocorrência, porém previsão de liberação total da via.

Ainda não há informações sobre feridos ou as causas do acidente.

Foto: Reprodução/Redes Sociais