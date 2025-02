A Polícia Federal apreendeu, nesta quinta-feira (dia 13), R$ 172 mil em espécie, encontrados na residência do principal alvo da Operação Astreia, em Nilópolis, indicando o possível uso de recursos ilícitos para práticas eleitorais. A ação visa desarticular uma organização criminosa envolvida em um esquema de corrupção nas eleições municipais em 2024.

Um veículo de colecionador foi apreendido na residência do segundo alvo, no Recreio dos Bandeirantes, Zona Oeste do Rio, associado ao esquema criminoso. Também foram apreendidos celulares, mídias e documentos diversos, que serão analisados para obter mais informações sobre a organização criminosa e seus membros.

A investigação revelou um complexo esquema de corrupção eleitoral operado na cidade de Nilópolis, com o uso de candidaturas laranjas e apoio de servidores públicos e políticos locais, visando manipular os resultados eleitorais e desviar recursos destinados à campanha.

A operação, que já havia levado à prisão de 24 pessoas em outubro de 2024, segue em andamento com novos desdobramentos. Entre os crimes investigados, destacam-se a compra de votos, a fraude à cota de gênero, a apropriação de recursos destinados ao financiamento eleitoral e a lavagem de dinheiro. A ação de hoje focou em dois mandados de busca e apreensão nas casas de envolvidos no esquema.

Foto: Divulgação/PF