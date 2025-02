O prefeito de Resende, Tande Vieira, participou essa semana do 1° Encontro dos Prefeitos e Prefeitas, realizado em Brasília, um evento que reuniu gestores municipais de todo o Brasil com o objetivo de estreitar laços, fortalecer parcerias e compartilhar experiências voltadas para o desenvolvimento das cidades e do país.

Durante o evento, o prefeito Tande teve a oportunidade de integrar o painel sobre Parcerias Público-Privadas (PPP) e Concessões, tema que vem ganhando cada vez mais relevância no cenário municipal. O encontro proporcionou um espaço para discutir novas possibilidades de gestão e investimento, visando melhorar a infraestrutura e a qualidade dos serviços públicos nas cidades.

“Foi um momento importante para trocar experiências com outros gestores. Volto para Resende ainda mais motivado, com novos conhecimentos e soluções para seguir avançando. O nosso compromisso é com o desenvolvimento de Resende e vamos seguir trabalhando para implementar novas ideias e projetos no nosso município”, afirmou o prefeito.

O evento é uma importante oportunidade para os prefeitos fortalecerem a colaboração entre as esferas pública e privada, garantindo soluções mais eficientes para os desafios enfrentados pelos municípios.