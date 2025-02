O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ), por meio da 2ª Promotoria de Justiça de Justiça Criminal de Volta Redonda, conseguiu, no Tribunal do Júri, a condenação de dois homens pelo homicídio de Mauro Augusto Filho, um jovem de 18 anos, em Volta Redonda. O crime ocorreu na noite do dia 3 de janeiro de 2021.



A denúncia narra que Mauro estava em um ponto de ônibus, quando um dos homens, à surdina, chega e o golpeia diversas vezes com uma faca. Conforme o constante em laudo pericial, uma das facadas atingiu o coração da vítima. O outro acusado concorreu para o crime, uma vez que deu cobertura ao assassinato e perseguiu as testemunhas. Ainda segundo a denúncia, os dois condenados viviam em situação de rua, fazendo uso recorrente de entorpecentes, constituindo ameaça tanto para a população que transita pelo local como às outras pessoas em situação de rua.



O promotor de Justiça Gustavo Leme foi o responsável pela acusação no Plenário do Júri. O Conselho de Sentença acolheu os pedidos da Promotoria e decidiu, por maioria de votos, pela condenação dos acusados. Ao dosar a pena, o Juízo da 1ª Vara Criminal de Volta Redonda ressaltou que o autor agiu com “covardia” e demonstrou “intensa vontade de matar”. O Juízo fixou o regime fechado para o cumprimento da pena e negou a possibilidade de recorrerem em liberdade, de modo a garantir a aplicação da lei penal e a garantia da ordem pública.