A Brasilata, uma das maiores fabricantes brasileiras de embalagens inovadoras e sustentáveis, está com 15 vagas abertas para cargos de operador de produção e mais duas de estágio na fábrica localizada em Barra do Piraí, no Sul do Estado do Rio de Janeiro.

Em 2024, a Brasilata foi, pelo quarto ano consecutivo, uma das empresas reconhecidas pelo Prêmio Lugares Incríveis para Trabalhar, promovido pelo Estadão e pela FIA. Além disso, a empresa mantém um importante canal de comunicação com seus “inventores”, como são chamados os colaboradores da Brasilata, por meio do Projeto Simplificação, que foi desenvolvido com o objetivo de aproximar a alta gestão das equipes das fábricas, e, posteriormente, para o envio de sugestões de melhorias, com o intuito de aumentar a eficiência operacional, reduzir custos e otimizar a segurança.

O Projeto Simplificação surgiu em 1985 e, desde então, a empresa já contabilizou mais de um milhão de ideias com expressivo número de implantações bem-sucedidas, reforçando a valorização da escuta do profissional.

A gerente de Recursos Humanos da Brasilata, Juliana Cordeiro, ressalta a importância de ter moradores de Barra do Piraí no quadro de profissionais da empresa. “Valorizamos os talentos locais, pois isso reforça nosso compromisso com a população, além de considerarmos o desenvolvimento socioeconômico da região”, completa a executiva.

As oportunidades são para:

Eletricista de Manutenção II

Torneiro Mecânico CNC

Operador (a) de produção

Mecânico (a) de produção

Assistente de produção

Estágio em Engenharia de Produção

Estágio em Engenharia Mecânica

Para mais detalhes sobre as vagas clique aqui .

Brasilata

A Brasilata é uma das maiores fabricantes brasileiras de embalagens que, por meio de um entendimento profundo das necessidades dos clientes, é responsável pelo fornecimento de soluções inovadoras e sustentáveis para diversas aplicações como tintas, químicos e indústria alimentícia. Possui plantas em São Paulo, Rio de Janeiro, Goiás, Recife e Rio Grande do Sul e atua desde 1955. É responsável pela produção de mais de 50 mil toneladas de embalagens ao ano e reconhecida em grandes prêmios por sua cultura inovadora, gestão de pessoas, sustentabilidade e governança.