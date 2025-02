Um homem de 43 anos foi preso na manhã deste sábado (dia 15), em Volta Redonda, após descumprir uma medida protetiva e agredir a ex-companheira, de 37 anos. A prisão ocorreu no bairro Roma, quando a vítima relatou que o homem estava dentro de sua casa, desrespeitando a ordem judicial de afastamento. Ela disse ainda que ele a havia agredido com socos no rosto.

A Polícia Militar foi até o local, onde encontrou o agressor no quarto da vítima. Ele foi detido e encaminhado à Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam), onde permanece à disposição da Justiça.