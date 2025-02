Um homem identificado como Arianderson Gomes Lima Moreira, de 24 anos, morreu na madrugada desta segunda-feira (dia 17) após ser atingido a tiros no bairro Vila Coringa, Barra Mansa. A ocorrência aconteceu durante um patrulhamento do Grupamento de Ações Táticas (GAT II) na Rua Boa Esperança, região conhecida pelo intenso tráfico de drogas e disputas entre facções criminosas.

Segundo a PM, os agentes do 28° Batalhão realizavam uma operação para coibir atividades ilícitas quando avistaram dois suspeitos em atitude suspeita na Rua Rio Grande do Sul. Ao perceberem a aproximação da viatura, ambos tentaram fugir. Um deles conseguiu escapar, enquanto Arianderson correu para um terreno nos fundos de uma residência.

De acordo com os policiais, durante a fuga, o suspeito sacou uma arma e, ao ser cercado, apontou o armamento na direção da equipe. Diante da ameaça, os agentes dispararam, atingindo Arianderson, que caiu no local. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e constatou o óbito.

No local, a PM apreendeu um revólver calibre .38 com numeração suprimida e cinco munições (duas deflagradas), além de uma pistola 9mm municiada com 14 projéteis. Um celular também foi recolhido.

A perícia foi acionada e o corpo removido pelo Corpo de Bombeiros. O caso foi registrado na 90ª DP.

Foto: Divulgação