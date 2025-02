O Brasil se prepara para a terceira onda de calor de 2025. Nesta segunda-feira (dia 17) e terça-feira (dia 18), o estado do Rio de Janeiro enfrentará uma onda de calor extremo, com termômetros podendo superar os 40°C, de acordo com Climatempo. Segundo o portal, nesses dois dias, a cidade de Volta Redonda pode atingir os 41°C. Esse calor intenso tem gerado preocupações com os impactos à saúde, especialmente entre idosos, pessoas com doenças crônicas e trabalhadores expostos ao sol.

De acordo com o protocolo municipal de Níveis de Calor (NC), lançado no ano passado, a previsão é de que a cidade do Rio atinja o Nível de Calor 4, o que ocorre quando a temperatura ultrapassa os 40°C por pelo menos quatro horas. O Nível 4 está relacionado a um aumento de 50% nos casos de morte por doenças como hipertensão e diabetes, além de colocar em risco a saúde de pessoas com insuficiência renal e problemas cardíacos.

A Prefeitura do Rio já está tomando medidas para mitigar os efeitos dessa onda de calor. Se a cidade atingir o Calor 4, 58 pontos de resfriamento serão ativados em locais como Naves do Conhecimento, parques e vilas olímpicas, oferecendo sombra, hidratação e banheiros para a população. Além disso, trabalhadores que atuam expostos ao sol terão pausas obrigatórias para hidratação.

O prefeito Eduardo Paes ressaltou que, embora as altas temperaturas sejam comuns no verão carioca, o fenômeno tem se intensificado nos últimos anos. “O calor extremo tem sido mais frequente e intenso, e precisamos estar preparados para proteger a saúde da população”, afirmou Paes, destacando que a ciência atual permite uma previsão mais precisa das condições climáticas.

O aumento da temperatura pode agravar problemas de saúde como desidratação, problemas respiratórios, queimaduras solares e até mesmo exaustão térmica. Médicos alertam para os sinais de risco, como tontura, confusão mental, fraqueza e cansaço excessivo.

Medidas de proteção

A Prefeitura do Rio orienta a população a adotar cuidados preventivos. Entre as recomendações estão a ingestão constante de líquidos, especialmente água e sucos naturais, o uso de roupas leves, chapéus e óculos escuros, além de evitar a exposição ao sol nos horários mais quentes, entre 10h e 16h.

Durante o Carnaval, a fiscalização de blocos de rua também será intensificada para garantir a distribuição de água e a instalação de sombreamento para proteger foliões. A orientação é de que todos aproveitem as festividades com cautela, se hidratando e buscando abrigo em locais frescos.

Preocupação com grupos vulneráveis

Idosos, crianças, pessoas com doenças crônicas e trabalhadores expostos ao calor estão entre os grupos mais vulneráveis. A Secretaria Municipal de Saúde registrou, em janeiro, cerca de 3 mil atendimentos relacionados ao calor, incluindo desidratação e complicações associadas.

O aumento das temperaturas também impacta os animais, com o alerta para cuidados com os pets, especialmente ao passear em calçadas quentes.

Com um dos verões mais secos da história e a previsão de mais dias de calor intenso, a população carioca deve estar atenta às orientações para proteger a saúde e evitar complicações graves. A Prefeitura segue monitorando a situação e atualizando as medidas de resposta conforme necessário.

Como se proteger:

Beba água regularmente, mesmo sem sede.

Use roupas leves e claras, chapéus e óculos escuros.

Evite a exposição ao sol entre 10h e 16h.

Procure ambientes frescos e, se necessário, desloque-se para locais com ar condicionado.

Fique atento aos sinais de desidratação e exaustão térmica.

