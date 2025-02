Terreiros de Volta Redonda monitorados pela Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop), por meio da Patrulha de Garantias Fundamentais, contarão com uma identificação visual. O objetivo é trazer maior sensação de segurança aos frequentadores e ampliar os vínculos com as forças de segurança da cidade. A medida foi um pedido de uma comissão formada por pais de santo que procurou o secretário municipal de Ordem Pública, Coronel Henrique.

“Nós entendemos que é pertinente esse pedido dos pais de santos, com intuito de ampliarmos a sensação de segurança e até prevenir eventuais situações delituosas. Não tenho dúvidas de que juntos vamos conseguir atingir os nossos objetivos, que é o de termos uma cidade mais segura para todos”, disse Coronel Henrique.

Durante a reunião, foi cogitada a possibilidade de a Semop incorporar câmeras instaladas nos terreiros e templos de religiões de matriz africana. Esses equipamentos devem atender alguns critérios, como estar localizado para áreas públicas e viabilidade técnica (capacidade de armazenamento de pelo menos 20 dias).

Pai Jeferson Medeiros, copresidente da Comissão de Terreiros e Povos Tradicionais de Volta Redonda – Mojubá, lembrou que a afixação da identidade visual nos espaços sagrados é um primeiro passo para dar cada vez mais segurança a todos os frequentadores de terreiros.

“Depois da criação da Patrulha de Garantias Fundamentais, essa é uma porta de entrada que gera identificação e uma sensação de segurança. É importante para ‘quebrarmos o gelo’ e criarmos vínculos, conhecendo os guardas que atuarão na patrulha e até para que os filhos de terreiros e a administração desses locais se sintam seguros com relação à integridade e à liberdade dos cultos”, destacou Pai Jeferson.

Participaram também da reunião o copresidente da Mojubá, Pai Sid Soares, e o professor universitário de História, Luiz Henrique. Após a visita, o grupo conheceu as instalações da Semop, entre elas o Ciosp (Centro Integrado de Operações de Segurança Pública).

Foto: Thiago Santos/Semop.