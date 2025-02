Sob a coordenação do delegado titular Michel Floroschk, policiais civis da 89ª DP (Resende) prenderam, nesta segunda-feira (dia 17), um homem de 46 anos, acusado de violência doméstica. O mandado de prisão preventiva foi cumprido na residência do alvo, na Rua Francisco Estevão do Nascimento, no bairro Cidade Alegria.

Segundo a Polícia Civil, o mandado foi expedido em decorrência de investigações relacionadas ao crime de ameaça e perseguição, na forma da Lei 11.340/06 (Maria da Penha), praticados no ano de 2025.

Os agentes conduziram o suspeito para 89ª DP para a realização de comunicações de praxe e posterior transferência para o sistema prisional.

A Polícia Civil solicita a colaboração de todos os cidadãos de boa vontade para a construção de um ambiente mais seguro em Resende.

Foto: Reprodução