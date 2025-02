A Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro emitiu um alerta de calor extremo em 17 cidades no domingo (dia 16) válido até quinta-feira (dia 20), devido à previsão de que as temperaturas continuem elevadas.

O aviso, que pode sofrer alterações diárias, leva em conta o Fator de Excesso de Calor, um índice que compara as temperaturas médias dos últimos três dias com dados históricos de uma década, além de um fator de aclimatação dos últimos 30 dias. O comunicado foi enviado para as prefeituras dos 92 municípios fluminenses, para que as cidades vizinhas das que estão em risco também possam se preparar, especialmente em relação às unidades de saúde.

As cidades em alerta de calor extremo são: Aperibé, Barra Mansa, Belford Roxo, Cachoeiras de Macacu, Casimiro de Abreu, Duque de Caxias, Guapimirim, Iguaba Grande, Magé, Mangaratiba, Nilópolis, Nova Iguaçu, São Pedro da Aldeia, São Sebastião do Alto, Sumidouro, Três Rios e Volta Redonda.

Segundo o governo do estado, todos os municípios que constam na listagem não possuem histórico de altos níveis de calor nesse período do ano. Por isso, a cidade do Rio de Janeiro, que costuma registrar temperaturas elevadas em fevereiro, não está na lista estadual.

No entanto, as altas temperaturas na capital levaram ao acionamento do nível 4 (NC4), o segundo mais alto da escala municipal, pela primeira vez desde a criação do protocolo da prefeitura, em 2023.



Confira algumas dicas para enfrentar o calor extremo de maneira segura:

Hidrate-se frequentemente: Beba muita água ao longo do dia, mesmo sem sentir sede, para evitar desidratação.

Evite exposição direta ao sol: Sempre que possível, permaneça em ambientes frescos e sombreados, especialmente entre 10h e 16h, quando o calor é mais intenso.

Use roupas leves e claras: Prefira roupas de tecidos naturais como algodão e cores claras, que ajudam a refletir a luz solar e a manter o corpo fresco.

Aplique protetor solar: Utilize um protetor solar com alto fator de proteção (FPS 30 ou mais) para evitar queimaduras solares.

Use chapéu ou boné: Proteja a cabeça com acessórios que bloqueiem a radiação solar direta.

Evite atividades físicas ao ar livre: Se possível, substitua o exercício ao ar livre por atividades dentro de ambientes com ar-condicionado.

Mantenha o ambiente fresco: Utilize ventiladores ou ar-condicionado em casa. Se não tiver esses aparelhos, abra janelas e portas para criar circulação de ar.

Refresque-se com banhos ou toalhas molhadas: Mergulhe em água fria ou passe toalhas umedecidas pelo corpo para reduzir a temperatura corporal.

Cuidado com alimentos pesados: Evite refeições pesadas e prefira alimentos leves, como frutas e saladas, que ajudam na digestão e são hidratantes.

Fique atento a sinais de exaustão pelo calor: Se sentir tontura, náusea, cansaço excessivo ou falta de ar, procure um lugar fresco e se hidrate imediatamente.

Foto: Pixabay