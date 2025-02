O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ), por meio da 2ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva do Núcleo Barra do Piraí, instaurou, nesta terça-feira (dia 18), procedimento administrativo para acompanhar e fiscalizar as ações adotadas por Barra do Piraí, Paracambi, Piraí, Valença e Rio das Flores, no Sul Fluminense, após a edição de decretos que reconheceram a situação de calamidade financeira desses municípios.

O MPRJ solicitou que os cinco municípios informem as medidas adotadas até o momento, devendo ser esclarecidas as contratações realizadas, eventual atraso no pagamento dos servidores, onde se incluem os ocupantes de cargos efetivos, em comissão e contratados, assim como possível descumprimento de contratos preexistentes, no que diz respeito aos pagamentos.

A 2ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva do Núcleo Barra do Piraí requisitou que sejam enviadas cópias dos planos de ação elaborados pelos municípios de Barra do Piraí, Paracambi, Piraí, Valença e Rio das Flores com informações detalhadas sobre as ações que serão implementadas, buscando a otimização dos gastos públicos e uma melhor eficiência na gestão dos serviços.