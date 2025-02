Câmeras de monitoramento de Volta Redonda mais uma vez ajudaram agentes da segurança pública a realizarem duas novas prisões na cidade. Os casos aconteceram nessa segunda-feira (dia 17). O primeiro foi um jovem de 23 anos, preso após ser flagrado no bairro Santo Agostinho com uma moto roubada. O segundo foi um homem de 46 anos, foragido da Justiça e detido na Vila Santa Cecília. Nas duas situações houve o emprego da inteligência e tecnologia, através do uso do sistema de reconhecimento facial e das câmeras com leitura de placas veiculares.

A primeira prisão aconteceu por volta das 14h45, quando câmeras de leitura de placas do Ciosp (Centro Integrado de Operações de Segurança Pública) flagrarem uma motocicleta com registro de roubo circulando pelo bairro Santo Agostinho. O veículo foi monitorado até a chegada de policiais militares, que fizeram a abordagem aos dois suspeitos que estavam na moto: o condutor, de 23 anos, e o garupa, de 17 anos. Nenhum deles portava documentação pessoal e nem do veículo. Ambos foram encaminhados para a delegacia da Polícia Civil (93ª DP), onde o maior de idade ficou preso por receptação de produto roubado e o adolescente foi ouvido e liberado.

Mais tarde, por volta das 15h30, agentes da “Operação Segurança Presente” abordaram um homem de 46 anos, foragido da Justiça, na Vila Santa Cecília. Ele foi identificado por câmeras de reconhecimento facial e um alerta foi emitido aos agentes nas ruas. Os policiais conseguiram fazer a abordagem e levar o foragido até a 93ª DP, onde permaneceu detido.

O secretário municipal de Ordem Pública, Coronel Henrique, destacou mais uma vez a eficácia do sistema de monitoramento por câmeras que auxiliou nas prisões sem qualquer tipo de efeito colateral.

“Ambos foram detidos após o monitoramento do Ciosp, mostrando a eficácia do sistema de segurança do município. Através das câmeras, conseguimos identificar a pendência com a Justiça e alertamos os agentes nas ruas, que conseguiram fazer a abordagem e a consequente prisão, sem qualquer efeito colateral. Importante destacar também a integração entre as forças de segurança: Ordem Pública (Semop), ‘Operação Segurança Presente’, Guarda Municipal (GMVR), Polícia Militar e Polícia Civil. Através desse trabalho em conjunto, estamos conseguindo avançar e tornar Volta Redonda ainda mais segura”, disse Coronel Henrique.

Imagens/Divulgação Semop.