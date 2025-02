A Prefeitura de Itatiaia, por meio da Secretaria de Trabalho, Emprego e Geração de Renda, abriu inscrições para a Oficina de Customização e Empreendedorismo no Carnaval nesta última segunda-feira, dia 17, e segue até o dia 19 de fevereiro, das 10h às 17h, de forma presencial na sede da secretaria. A oficina tem como objetivo capacitar interessados para a confecção e comercialização de adereços carnavalescos.

Após as inscrições de interessados, a secretaria realizará um sorteio de vagas para garantir a igualdade de participação. Ao todo serão ofertadas 10 vagas. O sorteio será na próxima quarta-feira, dia 19, às 18h, em transmissão ao vivo.

Podem participar da oficina pessoas acima de 16 anos, interessadas em aprender sobre técnicas de customização e estratégias de comercialização de produtos carnavalescos. A confirmação dos selecionados pelo sorteio será no dia 20 de fevereiro, com a entrega da documentação. Para a realização da matrícula, o selecionado deve ter em mãos os seguintes documentos: identidade, cpf e comprovante de residência.

De acordo com o edital, duas oficinas gratuitas serão realizadas na sede da Secretaria de Trabalho e Renda, com a distribuição de material didático. A primeira teórica, na sexta-feira, dia 21, das 19h às 21h, e a segunda aula será no dia 22, das 9h às 13h. As aulas serão ministradas pela Jornalista, Produtora de Moda formada pelo Senac de Copacabana, Graduanda em Design de Moda pelo Senai Cetiqt, Priscilla Lemos.

-A oficina será uma oportunidade para capacitar a população com técnicas de customização dos produtos carnavalescos para que tenham uma renda extra durante a festa. Além de incentivar o empreendedorismo local e a geração de renda do município. Os participantes que concluírem as atividades receberão um certificado de participação. Esperamos contribuir com a formação e qualificação profissional dos munícipes – destacou o secretário de Trabalho, Emprego e Geração de Renda, Felipe Santos.

O edital completo está disponível em: https://itatiaia.rj.gov.br/ .