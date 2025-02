Agentes da Polícia Rodoviária Federal flagraram, na noite da segunda-feira (dia 17), em Itatiaia, dois homens, de 31 e 33 anos, transitando em um veículo clone na Rodovia Presidente Dutra. O carro, um VW Nivus com placas de São Paulo/SP, foi abordado no km 325.

Durante a fiscalização foi verificado que nenhum dos dois ocupantes constava como proprietário do veículo, estando em nome de uma mulher. Ao ser realizada inspeção veicular minuciosa foi observado que vários itens de identificação estavam adulterados, constatando tratar-se de um “clone”. Segundo a PRF, o veículo original de mesmos modelo/marca/cor, mas licenciado em Belo Horizonte/MG e de propriedade de uma locadora de veículos, consta com registro de roubo em 9 de setembro de 2024, no Rio de Janeiro.

Diante dos fatos, os dois indivíduos foram detidos por receptação de veículo roubado e a ocorrência apresentada na 99ª DP (Itatiaia) para os procedimentos legais cabíveis e registro da recuperação do veículo roubado. Conforme tabela FIPE, o veículo recuperado está avaliado em R$ 102.950,00.

Foto: Divulgação/PRF