O governador Cláudio Castro entregou à tropa da Polícia Militar, junto com o secretário da pasta, coronel Marcelo Menezes, 1.704 capacetes e 2.374 coletes balísticos, de um total de nove mil adquiridos neste ano. A cerimônia, realizada nesta terça-feira (18/02), no Quartel General da Polícia Militar, no Centro do Rio, faz parte do compromisso do Governo do Estado de ampliar os investimentos em segurança pública, que já destinou mais de R$ 4 bilhões às forças estaduais de segurança.

“A entrega destes equipamentos é de suma importância para a Polícia Militar, pois foca nos nossos agentes, na proteção dos policiais militares. Nossas forças de segurança não têm medido esforços para combater o crime organizado no nosso estado. Só no último ano, foram retirados das mãos de bandidos mais de 700 fuzis e presos cerca de 50 mil criminosos”, destaca Castro.

Os equipamentos de proteção individual serão utilizados pelos agentes em ações de policiamento ostensivo, especialmente em comunidades. Além disso, o uso do capacete por policiais do Batalhão de Operações Especiais (Bope) e dos Grupamentos de Ações Táticas (GATs) da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro foi uma iniciativa inédita no país, lançada em 2023.

“Os capacetes e coletes de proteção individual entregues hoje pelo Governo do Estado à Polícia Militar reforça o quanto é importante a nossa atuação em missões operacionais. Hoje, operamos em cenários de guerras e preservar a vida dos nossos policiais é fundamental”, ressalta o secretário de Polícia Militar, coronel Marcelo Menezes.

No evento, também foram entregues quatros pick-ups para os 19° e 23° Batalhões de Polícia Militar. A destinação é fruto de emenda parlamentar da bancada do Rio de Janeiro no Congresso Nacional e faz parte do Fundo Nacional de Segurança Pública.

Participaram da cerimônia os secretários de Estado de Segurança Pública, Victor Santos; de Polícia Civil, Felipe Curi; e o de Defesa Civil, Coronel Leandro Monteiro, além de outras autoridades.

Foto: Divulgação