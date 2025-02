A Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj) anunciou uma alteração importante na programação do Campeonato Carioca de 2025 devido às altas temperaturas registradas no estado. A partir desta terça-feira (dia 18), todos os jogos do estadual, incluindo a 11ª rodada da Taça Guanabara, serão disputados após as 18h (horário de Brasília). A medida visa garantir a segurança e o bem-estar de jogadores e torcedores, especialmente durante os períodos de calor extremo.

“A Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro, em razão da situação climática do momento e com foco exclusivo na saúde de atletas e torcedores, entende, como fator preponderante sobre quaisquer outros, a necessidade de reajuste nos horários das partidas e estabelece que todos os jogos do Campeonato Carioca Superbet 2025, a partir desta data, deverão ser realizados após as 18 horas”, escreveu a FERJ nas redes sociais.

O impacto da mudança é imediato e deve afetar as partidas programadas para o fim de semana, incluindo o confronto entre Boavista e Volta Redonda, que originalmente seria realizado em horário diurno, às 16h30. Apesar do comunicado, a Ferj ainda não atualizou a tabela de jogos com os novos horários.

Rodada da 11ª Taça Guanabara

Sábado (dia 22)

Flamengo x Maricá

Boavista x Volta Redonda

Sampaio Corrêa x Portuguesa

Domingo (dia 23)

Vasco x Botafogo

Fluminense x Bangu

Nova Iguaçu x Madureira

Foto: Divulgação/VRFC