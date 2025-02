Dezenas de pessoas ficaram feridas em um acidente envolvendo um ônibus e um caminhão, ocorrido na manhã desta terça-feira (dia 18), na BR-393 (Rodovia Lúcio Meira), em Paraíba do Sul. O acidente aconteceu por volta das 9h15, na altura do km 180. A colisão transversal, que envolveu ainda um terceiro veículo, resultou em 31 vítimas, sendo uma delas em estado grave.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), em análise preliminar o acidente ocorreu devido a esses dois primeiros veículos tentarem se desviar de outro caminhão, tipo munck, que teve dois pneus de seu eixo traseiro desprendidos e perdeu controle na via.

A maioria das vítimas sofreu ferimentos leves e foi encaminhada para hospitais em Paraíba do Sul e Três Rios. A única vítima em estado grave é o condutor do caminhão que colidiu com o ônibus.

A situação causou a interdição total da pista até às 10h, sendo liberada parcialmente apenas às 13h20.

Mais informações poderão ser divulgadas em breve.

Foto: Divulgação/PRF