A Secretaria Municipal de Políticas para Mulheres e Direitos Humanos (SMDH) de Volta Redonda continua com inscrições abertas, até o dia 21 de fevereiro, para os cursos gratuitos da construção civil do projeto “Mulheres Mãos à Obra”. No primeiro dia das inscrições presenciais, no Centro de Qualificação Profissional (CQP), no bairro Aero Clube, houve uma grande procura com mais de 70 candidatas para confirmar as inscrições, que podem ser feitas das 8h às 20h no local. O Poder Público garante o transporte, lanche, material didático e de proteção individual para as candidatas inscritas.

Candidatas que foram ao CQP no primeiro dia de inscrições falaram das suas expectativas para o futuro. Isabela Oliveira e Ana Julia Moreira optaram por Elétrica Predial: “Queremos melhorar a nossa qualidade de vida e estamos aproveitando essa oportunidade de conhecer novas profissões dentro da indústria, mercado que a gente gosta de trabalhar”, afirmou Ana Júlia.

Ednéa Eustáchio, moradora da Vila Americana, acompanhada do marido Joaquim Luiz Sobrinho (que é pedreiro), seguiu o exemplo das duas filhas que já fizeram os cursos do projeto e estão trabalhando nas novas profissões. “Tem muita coisa nas obras que os homens não conseguem fazer com perfeição como faz a mulher”, comparou Ednéa.

Fernanda Aparecida Mendes, 43 anos, moradora do bairro Ponte Alta, correu para garantir a vaga na qualificação em Solda com Eletrodo. “Eu já trabalho como ajudante de pedreiro refratário e tive uma acolhida muito boa pelos demais companheiros de trabalho. Uma amiga me informou dos cursos e há uma valorização das profissionais de solda no mercado”, frisou.

Vagas disponíveis

Ainda há vagas para os cursos de Pintura Predial, Eletricista Predial e Técnicas Básicas da Construção Civil. A novidade para este ano é que os cursos de Bombeira Hidráulica, Pedreira de Acabamento e Pedreira de Alvenaria agora estão juntos em apenas um curso, que ensina todas as três profissões no Curso de Técnicas Básicas da Construção Civil, onde a aluna irá aprender a fazer as instalações hidráulicas e sanitárias para deixar tudo pronto para o assentamento do piso posteriormente, uma vez que o pedreiro é o responsável por grande parte da obra.

O curso de Solda com Eletrodo Revestido e Oxicorte já fechou as duas turmas para este semestre e está fazendo lista de espera para o segundo semestre. “Há uma demanda muito grande no mercado por profissionais de solda e as mulheres estão ganhando a concorrência, porque são muito detalhistas, caprichosas nos trabalhos que realizam. Agora estamos fechando lista de espera do curso para o segundo semestre. Basta nos procurar no CQP. Mas ainda há vagas para outros bons cursos. As candidatas tem que se apressar para não perder essas oportunidades”, alerta o professor do curso de Solda, Hélio dos Santos.

Cursos terão 4 meses

A carga horária para todos os cursos, que terão em média quaro meses de duração, de segunda a sexta-feira, será de 287 horas/aulas. No final, todas as alunas serão certificadas pela Fevre (Fundação Educacional de Volta Redonda) e pela direção do CQP, e estarão prontas para ingressar no mercado de trabalho profissional ou se transformar em empreendedoras. Os professores dos cursos são profissionais contratados pela Fevre que farão a capacitação das alunas.

A previsão é que todas as turmas dos períodos de manhã, tarde e noite estejam definidas até o dia 24 de fevereiro para o início do aprendizado qualificado. As aulas iniciam em 10 de março e irão até 15 de julho. Três dias depois, 18 de julho, a SMDH, a Fevre e o CQP do Aero Clube pretendem certificar as turmas que concluíram os cursos básicos de Pintura Predial, Solda com Eletrodos, Eletricista Predial e Técnicas Básicas da Construção Civil com a realização da formatura.

As aulas no CQP, unidade escolar da Fevre, acontecerão no período da manhã, das 8h às 11h30; da tarde, das 13h às 17h30; e no período noturno, das 18h às 21h30. Mais informações pelos telefones: (24) 3511-3587 e 3511-3588.

