Agentes da Operação Desmonte interditaram, nesta terça-feira (dia 18), o centésimo ferro-velho desde que a força-tarefa do Governo do Estado foi criada, há um ano e seis meses. Com cerca de 11 mil metros quadrados, o estabelecimento funcionava em Barra do Piraí, na Região do Médio Paraíba, no terreno de um motel desativado às margens da Rodovia Lúcio Meira (BR-393). No local, foram encontrados um carro furtado e três outros veículos com restrição judicial. Os agentes também constataram crime ambiental.

O proprietário do ferro-velho foi conduzido à Delegacia de Roubos e Furtos de Automóveis (DRFA) para prestar esclarecimentos. Todo o material foi apreendido e está sendo recolhido para ser encaminhado a empresas de reciclagem cadastradas no Detran. É o maior ferro-velho, em área física, já interditado pela Operação Desmonte.

Desde sua criação, em agosto de 2023, a força-tarefa já recuperou 170 motores roubados e 12 veículos com registro de roubo e furto, em 45 ações. Foram apreendidas 1,5 mil tonelada de sucata.

A força-tarefa do Governo do Estado, coordenada pelo Detran.RJ, tem o objetivo de fiscalizar estabelecimentos que comercializam sucatas e peças de veículos, para coibir a venda de material de procedência ilícita ou produto de roubo. Fazem parte da Operação Desmonte equipes das polícias Civil e Militar, do Instituto Estadual do Ambiente (Inea), da Secretaria de Estado de Fazenda e do Corpo de Bombeiros.

Agentes constatam crime ambiental

No ferro-velho de Barra do Piraí, os agentes encontraram mais de cem veículos em processo de desmontagem, além de peças espalhadas ao longo das diversas suítes desativadas do antigo motel. Nos fundos, em um terreno baldio, peças e carcaças estavam jogadas a céu aberto, despejando óleo de motor e outros detritos diretamente no solo. Tambores com produtos químicos não identificados também foram encontrados causando danos ao meio ambiente.

De acordo com o diretor-geral de Atividades de Desmontagem do Detran.RJ, Luiz Alberto Moreira Coelho, o setor de monitoramento da força-tarefa já havia identificado o local e feito o levantamento da atividade do ferro-velho há cerca de três meses. Moreira Coelho disse que o estabelecimento não tem licença junto ao Detran.RJ e também não apresentou notas fiscais da maioria das peças que estavam sendo comercializadas.

“Esse ferro-velho foi interditado porque não está funcionando de acordo com a legislação. Vamos recolher o material e enviar para empresas de reciclagem. As ações vão continuar. Nosso setor de monitoramento está levantando estabelecimentos em todo o estado. Nossa função é orientar os proprietários para que se cadastrem junto ao Detran e trabalhem dentro da lei”, disse ele.

Foto: Divulgação