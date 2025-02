Em virtude da onda de calor extremo que vem afetando o Estado do Rio de Janeiro, e seguindo orientações da secretaria estadual de Saúde, a Prefeitura de Barra do Piraí decidiu manter, até sexta-feira (dia 21), a alteração na carga horária das aulas da rede municipal de ensino, que também foram propostas na última terça-feira (dia 18) e nesta quarta-feira (dia 19).

Assim, até a sexta-feira as aulas dos turnos da tarde e da noite estão suspensas, enquanto as turmas matutinas continuam estudando normalmente, das 7 às 10h30.

Essa decisão foi tomada para que nenhum estudante, professor(a), assistente ou qualquer outro integrante do corpo educacional sofra ou tenha a saúde afetada pelo calor intenso.

A secretária municipal de Educação, Cleide Mara Rocha, apontou que essa foi uma medida necessária para garantir a integridade do corpo escolar, e esclareceu sobre a reposição dessas aulas suspensas.

“Entendemos que essa foi uma medida preventiva para garantir o bem-estar da comunidade escolar. A decisão considera a necessidade de ambientes adequados para aprendizagem, evitando riscos como desidratação e mal-estar. O plano de estudos para reposição será divulgado na próxima semana”, informou a professora Cleide.

Apesar do retorno das aulas na última segunda-feira (17), a prefeita Katia Miki “não pensou duas vezes” antes de suspender as atividades educacionais em prol do bem-estar dos estudantes.

“O retorno das aulas era algo muito esperado por todos nós, até porque, temos grande expectativas para esse ano letivo com todas as novidades que conseguimos implementar em menos de 2 meses de gestão. No entanto, a saúde e o bem-estar de nossos alunos e alunas são mais importantes para nós. Infelizmente, nem todas as escolas da rede municipal possuem ambientes climatizados que garantam o conforto aos alunos. Esse é um próximo passo que devemos avaliar para potencializar o serviço dessas unidades de ensino”, declarou Katia,

A secretaria estadual de Saúde recomenda que, em momentos de altas temperaturas, alguns cuidados sejam tomados, como beber bastante água, consumir alimento ricos em água, evitar bebidas alcoólicas, uso de protetor solar, evitar passeios com seu pet em horários de pico de sol e se atentar ao painel de monitoramento do Governo do Estado que avisa com antecedência sobre altas temperaturas e chuvas intensas.

O link para acesso ao painel de monitoramento de temperaturas do estado é: https://cisshiny.saude.rj.gov.br/excesso_calor/?fbclid=PAY2xjawIhf5tleHRuA2FlbQIxMAABpp2rGRXGy7LcIEYj3u2TqI8sTw47QHB5soU5JrKJ5XzfJx1BjCBvWuBsrw_aem_w8wPpMbvgnBi8Pxg_CAPhQ