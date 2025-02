O prefeito Luciano Muniz comemorou a confirmação de que, em até 10 dias, Pinheiral terá novas empresas de transporte público intermunicipal. O anúncio foi feito pelo presidente do Departamento de Transportes Rodoviários do Estado do Rio de Janeiro (Detro-RJ), Leonardo Matias, após reunião agendada pelo prefeito, que acompanha o processo de perto desde o anúncio da intervenção no último dia 14. O encontro contou com a presença do vice-prefeito, Jailson Rodrigues, secretários municipais e vereadores.

As empresas Elite e Cidade do Aço substituirão a Viação Pinheiral (Vipil). Conforme estabelecido pela intervenção, caso tenha intenção de voltar a operar no município, a Vipil terá o prazo de seis meses para se adequar às exigências operacionais e garantir um transporte de qualidade para os passageiros. Entretanto, o presidente do Detro-RJ informou que, no mesmo período, deve ocorrer nova licitação, processo que vem sendo prometido desde 2015.

Ainda no Detro, o prefeito entrou em contato via telefone com representantes das novas empresas, colocando-se à disposição e alinhando estratégias para agilizar a transição e garantir que os serviços atendam à demanda da cidade da melhor maneira possível.

O prefeito destacou a importância da ação e agradeceu o apoio do governador Cláudio Castro, do deputado estadual Gustavo Tutuca, do secretário estadual Washington Reis e dos vereadores que se sensibilizaram com a situação e trabalharam para viabilizar essa solução.

Muniz reforçou o compromisso de garantir um transporte público mais seguro e eficiente para a população.

“Essa mudança representa um avanço para Pinheiral. Nosso compromisso é com a qualidade do transporte e com a qualidade de vida da população. Como eu havia prometido, estamos acompanhando de perto esse processo para garantir que o serviço seja prestado da melhor forma possível”, afirmou.

A intervenção ocorre devido a recorrentes problemas operacionais da Vipil, que há anos enfrenta dificuldades para oferecer um serviço adequado aos passageiros.

Participaram da reunião os secretários de Governo, Vagner Soares; de Ordem Pública, Defesa Civil e Fiscalização, Anderson Costa Alonso; e de Planejamento e Gestão Estratégica, Mário Artur. Além disso, estiveram presentes os vereadores Jordácio Elias Mendonça, Charles César dos Santos (Charlinho), Carina Valim, Demóstenes Nunes, Rondinelli Pereira (Canário), Tânia Amorim, Ronilton Assis (Ronilton do Cruzeiro) e Leonardo Cabral (Léo da Saúde).

Nos próximos dias, a Prefeitura seguirá acompanhando todas as etapas da transição e informará a população sobre as novas operações.