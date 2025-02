A Prefeitura de Volta Redonda informou, em comunicado à imprensa, que os alunos da rede municipal de ensino retomam o horário normal na quinta-feira (dia 20).

Segundo a PMVR, as aulas ou atividades ao ar livre seguem suspensas por conta do calor, assim como a pausa de 10 minutos para hidratação durante as aulas. “A SME orienta ainda que os estudantes levem garrafinhas de água, assegurando acesso constante à hidratação”.