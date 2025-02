O Detran.RJ vai realizar neste sábado, dia 22, um mutirão especial para emissão de carteiras de identidade, no município de Resende. O atendimento vai acontecer de 10h às 16h, por ordem de chegada, com distribuição de senhas, não sendo necessário agendamento para a realização do serviço.

Os interessados devem comparecer ao posto de identificação civil, localizado na Av. Dorival Marcondes de Godoy, 500 – lojas 1111 à 1115, no shopping Pátio Mix.

O cidadão deverá levar a certidão de nascimento ou casamento (original ou cópia autenticada) e o número de inscrição no CPF. Quem não tiver CPF pode tirar o documento pelo site da Receita Federal ou em unidades conveniadas como Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Correios e cartórios de Registro Civil.