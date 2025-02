Com um déficit financeiro histórico de R$ 32 milhões no setor da Média e Alta Complexidade, a prefeitura de Volta Redonda declarou situação de calamidade financeira na saúde pública do município. O Decreto nº 19.075/2025, publicado no Diário Oficial de quinta-feira (20), estabelece que a grave crise financeira compromete a garantia de assistência integral à saúde da população.

A medida é justificada pela situação epidemiológica das neoplasias malignas, das cardiopatias e o risco de epidemia de dengue tipo 3 devido à infestação do mosquito Aedes aegypti, fatores que têm colocado pressão sobre os serviços de saúde. O envelhecimento populacional, o aumento de doenças crônicas e o impacto pós-pandemia também são destacados no decreto como agravantes dessa realidade.

Assinado pelo prefeito Neto (PP), que costuma afirmar que a “saúde de Volta Redonda é referência no Brasil”, o decreto ainda destaca a sobrecarga das Unidades de Alta Complexidade em Oncologia (UNACONs) e a escassez de vagas para procedimentos de alta complexidade em cardiologia, o que tem gerado longas filas de espera para tratamentos essenciais, como o câncer de mama e radioterapia. O tempo médio de espera para cirurgias oncológicas chega a seis meses, enquanto para radioterapia, o tempo de espera é de quatro meses.

Além disso, o decreto ressalta que, apesar de Volta Redonda ser um polo regional de tratamento para neoplasias malignas, a responsabilidade pela regulação de acesso a esses serviços não é do município, que apenas realiza a contratualização dos serviços de oncologia e cardiologia de alta complexidade.

Outro ponto mencionado no documento é o aumento da judicialização dos procedimentos médicos, com a inclusão de novas tecnologias no Sistema Único de Saúde (SUS), o que tem impactado diretamente a gestão financeira da Secretaria Municipal de Saúde (SMS).

Medidas emergenciais

Dentre as ações autorizadas pelo decreto para enfrentar a calamidade financeira, destaca-se a entrada em imóveis públicos e particulares em situações de abandono ou negativa de acesso, com o objetivo de combater a infestação do mosquito Aedes aegypti e reduzir os índices de dengue. Também serão intensificadas as ações de controle vetorial, além do rastreamento precoce das neoplasias malignas e cardiopatias.

A situação de calamidade financeira na saúde pública de Volta Redonda terá validade de 180 dias, período durante o qual a administração municipal buscará soluções para os desafios enfrentados pelos setores de oncologia, cardiologia e vigilância epidemiológica.