A forte onda de calor que vem assolando grande parte do país continua a se intensificar, especialmente no estado do Rio de Janeiro. Segundo um levantamento do MetSul, baseado em dados de temperatura do sistema internacional, a cidade do Rio foi considerada a metrópole mais quente do planeta na última terça-feira (dia 18), repetindo o recorde do dia anterior. De acordo com o Climatempo, a onda de calor deve persistir até o dia 24 de fevereiro.

O aumento excessivo da temperatura pode trazer sérios riscos à saúde, principalmente para o sistema cardiovascular. Yuri Cunha, cardiologista do Hospital da Fundação Oswaldo Aranha (H.FOA), explica como o calor intenso afeta o organismo e quais medidas podem ser adotadas para minimizar seus impactos, especialmente para quem sofre de doenças cardíacas.

Segundo Yuri, em temperaturas extremas, o corpo ativa mecanismos naturais para tentar dissipar o calor, como a vasodilatação periférica — um processo em que os vasos sanguíneos se dilatam para facilitar a perda de calor. “Esse fenômeno pode levar à redução da pressão arterial e ao aumento da frequência cardíaca, exigindo mais esforço do coração para manter a circulação adequada”.

Além disso, a desidratação provocada pelo calor intenso pode deixar o sangue mais espesso, dificultando sua circulação. “Esse efeito pode aumentar o risco de eventos cardiovasculares graves, como infarto do miocárdio e AVC. Estudos indicam uma relação direta entre temperaturas elevadas e o aumento da mortalidade cardiovascular”, alerta o cardiologista.

Cuidados para pacientes com doenças cardíacas

Pessoas com hipertensão, insuficiência cardíaca ou outras doenças cardiovasculares precisam redobrar a atenção em dias quentes. O Dr. Yuri recomenda algumas precauções essenciais:

Hidratação adequada: Ingerir pelo menos dois litros de água por dia, desde que não haja contraindicação médica, como no caso de pacientes com insuficiência renal.

Evitar exposição ao sol nos horários de pico: Entre 10h e 16h, o calor é mais intenso e pode agravar problemas cardiovasculares.

Alimentação leve: Priorizar frutas, verduras e evitar alimentos gordurosos, que dificultam a digestão e sobrecarregam o organismo.

Monitoramento da pressão arterial: Verificar regularmente os níveis de pressão e, se necessário, ajustar a medicação sob orientação médica.

Uso de roupas adequadas: Optar por tecidos leves e cores claras para facilitar a dissipação do calor.

Beber muita água pode fazer mal?

A hidratação é fundamental, mas o consumo excessivo de líquidos pode ser prejudicial para alguns pacientes. “Pacientes com insuficiência cardíaca ou insuficiência renal crônica devem evitar a ingestão indiscriminada de líquidos, pois isso pode levar à sobrecarga hídrica e até mesmo a complicações como edema pulmonar”, explica o cardiologista.

O ideal é manter um equilíbrio na ingestão de água ao longo do dia e seguir as recomendações médicas.

Cuidados ao praticar exercícios em dias quentes

A atividade física ao ar livre pode se tornar um risco cardiovascular se não forem tomados alguns cuidados:

Escolher horários adequados: Praticar exercícios antes das 10h ou após as 16h, quando as temperaturas estão mais amenas.

Manter a hidratação: Beber água antes, durante e depois da atividade física para evitar a desidratação.

Usar roupas leves e protetor solar: Além de facilitar a transpiração, essa medida evita queimaduras e danos à pele.

Respeitar os limites do corpo: Se houver sinais como tontura, palpitações ou fraqueza, a atividade deve ser interrompida imediatamente.

“O calor pode ser um fator agravante para problemas cardíacos, mas com os devidos cuidados, é possível manter uma rotina saudável e segura”, finaliza o Dr. Yuri.

Com a chegada das altas temperaturas, a atenção com a saúde deve ser redobrada. Seguir essas orientações pode fazer toda a diferença para evitar complicações e garantir o bem-estar.

Serviços de Urgência e Emergência no H.FOA

O Hospital da Fundação Oswaldo Aranha (H.FOA) é referência na região quando se trata de assistência médica de qualidade. Além de oferecer uma ampla gama de especialidades médicas, o hospital conta com um serviço de Urgência e Emergência 24 horas, estruturado para atender pacientes que necessitam de cuidados imediatos.

A unidade dispõe de equipamentos de ponta e profissionais treinados para agir com agilidade e precisão, desde o primeiro atendimento até os procedimentos mais complexos. Além disso, o hospital segue protocolos rigorosos de triagem para garantir que cada paciente receba o cuidado adequado conforme a gravidade de seu quadro clínico.