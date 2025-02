Diante das altas temperaturas que o Rio de Janeiro vem enfrentando nos últimos dias, o superaquecimento de veículos tem resultado em incêndios. Segundo dados do Corpo de Bombeiros fornecidos à Folha do Aço, de 1° de janeiro a 20 de fevereiro de 2025, foram registradas 9 ocorrências do tipo em Volta Redonda, número idêntico ao verificado no mesmo período do ano passado. A nível estadual, a quantidade assusta: foram 508 ocorrências nesses primeiros 50 dias do ano, contra 469 no mesmo período de 2024.

Na manhã do último dia 14, um carro pegou fogo no bairro São Lucas, em Volta Redonda. O 22º Grupamento de Bombeiro Militar foi acionado para apagar as chamas, mas ainda não se sabe as circunstâncias do incêndio.

Além de falhas na manutenção elétrica, o calor intenso também pode levar um carro a pegar fogo devido ao superaquecimento do motor. A falta de líquido de arrefecimento ou vazamentos no radiador estão entre os principais fatores de risco.

No dia 3 deste mês, um incêndio envolvendo um carro de passeio chamou a atenção de quem passava pela Avenida Antônio de Almeida, no bairro Retiro. O veículo, um modelo Stilo, começou a pegar fogo de forma repentina em plena via pública, em frente ao Colégio Recanto Infantil. Felizmente, ninguém se feriu.

No dia seguinte (4), um incêndio de grandes proporções assustou quem passava nas proximidades do Colégio Nossa Senhora do Rosário, no bairro Sessenta, também em Volta Redonda. Um carro de passeio, possivelmente um Gol, pegou fogo enquanto subia pela Rua 35-A, atingindo pelo menos outros dois veículos estacionados nas proximidades.

Mecânico há 35 anos, Luiz dos Santos, o Luizinho, explica que evitar que um carro pegue fogo envolve cuidados preventivos e manutenção regular. Confira algumas dicas do profissional:

Manutenção do sistema elétrico: Verifique frequentemente a fiação e a bateria do carro. Fios desgastados ou corroídos podem causar curtos-circuitos e iniciar incêndios.

Troca regular do óleo e do filtro de óleo: Óleo sujo ou com vazamentos pode pegar fogo, especialmente se entrar em contato com o sistema de escape quente.

Verificação de vazamentos de combustível: Se notar cheiro forte de gasolina ou manchas no chão onde estacionou, procure um mecânico imediatamente.

Cuidado com o sistema de escape: O sistema pode atingir temperaturas muito altas. Materiais inflamáveis próximos a ele aumentam o risco de incêndio.

Não sobrecarregar a fiação elétrica: Instalar acessórios eletrônicos sem o devido cuidado pode sobrecarregar o sistema elétrico.

Revisão do sistema de combustível: A bomba de combustível, injetores e linhas devem ser inspecionados regularmente para evitar vazamentos.

Evitar fumo dentro do carro: Cigarros acesos são uma fonte de incêndios, especialmente com materiais inflamáveis no interior do veículo.

Evitar superaquecimento do motor: Fique atento ao sistema de resfriamento, ao nível do líquido de arrefecimento e realize a troca conforme recomendado.

Fique atento às luzes de alerta no painel: Se alguma luz acender, como a de temperatura do motor, pare o carro e verifique o problema imediatamente.

Use peças e acessórios de qualidade: Opte por componentes originais ou de boa procedência para reduzir o risco de falhas mecânicas.



