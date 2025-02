Uma ação policial realizada na quinta-feira (dia 20), em Barra Mansa, resultou na detenção de dois homens, de 32 e 33 anos, sob suspeita de tráfico de drogas. O fato ocorreu nas proximidades da Rua José Márciano dos Santos, no bairro Roberto Silveira.

A equipe do Grupo de Ações Táticas (GAT II), que realizava patrulhamento na área como parte de uma operação para intensificar a segurança no local, avistou os dois indivíduos em atitude suspeita. Os homens estavam sentados em um banco, próximo à beira do Rio Paraíba do Sul, e, ao perceberem a aproximação da viatura, um deles se levantou e tentou fugir.

O homem foi alcançado e revelou que estava no local desempenhando a função de “vapor” (traficante), enquanto o outro, que permaneceu sentado, foi identificado como olheiro para o tráfico. Durante a abordagem, foi encontrado com o primeiro homem, R$40 em espécie, mas nada de ilícito foi localizado com o segundo indivíduo.

Após informações fornecidas pelo suspeito que fugiu, a equipe de policiais se dirigiu até uma árvore próxima, onde foi localizada uma sacola contendo 30 pinos de cocaína. A substância foi apreendida e, após laudo preliminar, foi confirmada a quantidade de 72,5 gramas de cocaína.

Ambos os homens foram conduzidos à 90ª DP (Barra Mansa). O suspeito que portava a droga foi autuado em flagrante por tráfico de drogas, conforme o artigo 33 da Lei 11.343/06. O outro indivíduo, que atuava como olheiro, foi ouvido e liberado após prestar depoimento.

Foto: Divulgação