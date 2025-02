Um acidente ocorrido na manhã desta sexta-feira (dia 21) deixou uma mulher ferida, na Rodovia Presidente Dutra, em Itatiaia. O fato aconteceu por volta das 8h, na altura do km 319.

No local, a equipe da 7ª Delegacia da Polícia Rodoviária Federal constatou que um Renault/Sandero, ao passar sobre uma pedra, teve um dos pneus traseiros estourados, o que fez com que o motorista perdesse o controle do carro e colidisse contra a mureta de proteção da via.

A passageira do veículo sofreu ferimentos e foi socorrida pela equipe de resgate da concessionária CCR RioSP e encaminhada ao Hospital de Emergência de Resende. O estado de saúde dela não foi divulgado.

Foto: Divulgação/PRF