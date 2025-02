O H.FOA tem se consolidado como referência em saúde na região Sul Fluminense, unindo tecnologia, inovação e humanização no atendimento aos seus pacientes. E uma das histórias que marcaram a trajetória do hospital é a do pequeno Theo, de apenas 3 anos, que enfrentou um grande desafio: a necessidade de um transplante de pele.

Theo sofreu um acidente doméstico com acetona, o que resultou em queimaduras no rosto e na necessidade de um transplante autólogo de pele — um procedimento delicado e crucial para sua recuperação. A equipe médica do H.FOA, composta por profissionais altamente capacitados, realizou a cirurgia com sucesso, utilizando a própria pele do paciente para cobrir as áreas afetadas. Esse tipo de transplante reduz o risco de rejeição e proporciona um resultado estético mais natural.

A cirurgia, inovadora na região Sul Fluminense, foi realizada sob a liderança da Dra. Deyse Araújo, que explica: “Fizemos um tratamento hospitalar com internação e curativos diários. Em determinado momento, a cicatriz precisou de uma enxertia para complementar o processo de recuperação da lesão.”

Além do cuidado médico, o suporte emocional foi essencial para a recuperação de Theo. Sua família esteve presente em todos os momentos, oferecendo amor e encorajamento. A mãe, Edilene, relembra: “Foi assustador. Pensei em várias possibilidades, mesmo sabendo que a cirurgia poderia ser necessária. A Dra. Deyse sempre nos explicou que o transplante ajudaria na cicatrização, mas a falta de conhecimento sobre o procedimento me deixava apreensiva. No entanto, ela nos manteve informados a cada etapa e nos transmitiu muita tranquilidade.”

A internação na UTI Pediátrica também exigiu força e resiliência da família. “Ninguém quer ter um filho na UTI, mas sou muito grata à equipe de enfermagem. O carinho e a dedicação dos médicos fizeram toda a diferença na recuperação do Theo.”

O pai de Theo, Alan Tostes, reforça a importância da transparência e do cuidado oferecido pelo H.FOA: “Desde o início, sabíamos que o transplante de pele poderia ser necessário. A Dra. Deyse sempre foi muito sincera e nos deixou informados sobre todo o processo. Ficamos com medo, mas ao mesmo tempo, com o coração tranquilo porque confiamos na equipe médica. O resultado é esse que estamos vendo, comemorando e agradecendo hoje.”

Alan também faz questão de agradecer a todos que, de alguma forma, participaram do tratamento do Theo: “Quero deixar minha gratidão a todos, a Dra. Deyse, Dra. Thaís, a Dra. Renata, a fisioterapeuta Júlia, o psicólogo Dr. Renan, toda a equipe de enfermagem, a equipe que realizou os curativos do Theo, a Milena que ajudou com os curativos mesmo após a alta do Theo. Enfim, agradecer desde o presidente Eduardo Prado até a equipe de limpeza. Cada pessoa do H.FOA fez a diferença na recuperação do meu filho.”

Theo teve alta no dia 12 de outubro de 2024, coincidindo, de forma especial, com o Dia das Crianças. O momento foi de imensa alegria para sua família e para toda a equipe do H.FOA, que acompanhou sua evolução e torceu por sua recuperação.

A Dra. Deyse reforça: “Ele está em franco reestabelecimento e certamente poderá levar uma vida tranquila, com algumas cicatrizes, mas poderá crescer com qualidade de vida e bem-estar.”

Dra. Luciana Guimarães, diretora médica do H.FOA, conclui: “Queremos mostrar a importância de todo esse cuidado, do tratamento e da evolução satisfatória do nosso pequeno paciente”. A história de Théo é um exemplo de superação e do compromisso do H.FOA com um atendimento humanizado e de excelência.

Foto: Divulgação