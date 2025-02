O município de Resende realizou, no sábado (dia 22), as duas primeiras cirurgias bariátricas pelo SUS. Segundo o governo municipal, o feito histórico é fruto de um esforço conjunto entre a Prefeitura de Resende, a secretaria Municipal de Saúde, a Santa Casa de Misericórdia e os profissionais de saúde do município. “Essa conquista é o resultado de uma luta constante, tanto do Diogo e de toda a equipe da Saúde quanto minha, como deputado estadual. A cirurgia bariátrica é um tratamento essencial para muitas pessoas e, agora, ela se torna uma realidade para nossa população, pelo SUS. Hoje, acompanhamos a alta da primeira paciente e isso é motivo de orgulho para todos nós. Vamos continuar trabalhando para oferecer tratamentos com qualidade e dignidade para todos”, afirmou o prefeito de Resende, Tande Vieira.

No domingo (dia 23), a primeira paciente que passou pelo procedimento, teve alta hospitalar. “As cirurgias bariátricas pelo SUS em Resende representam uma nova alternativa para pacientes que necessitam de tratamentos de obesidade, garantindo acesso a um procedimento de alta complexidade com qualidade e sem custos para os pacientes”, disse o governo municipal.