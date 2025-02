A CSN atingiu um marco significativo no projeto de reflorestamento da Floresta da Cicuta, concluindo a segunda etapa de plantio e alcançando mais de 80% da meta estabelecida. Desde o início da iniciativa, já foram plantadas mais de 85 mil mudas de espécies nativas, impulsionando a recuperação ambiental e a preservação da biodiversidade.

O projeto abrange uma área total de 41,1 hectares a serem restaurados dentro da Área de Relevante Interesse Ecológico (ARIE) Floresta da Cicuta e sua zona de amortecimento. A iniciativa faz parte de um acordo de cooperação entre a CSN e o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), reforçando o compromisso da empresa com a sustentabilidade e a proteção dos ecossistemas naturais.

“As mudas têm apresentado um bom desenvolvimento em campo, favorecendo a regeneração da floresta e tornando o ambiente mais atrativo para a fauna local. A Floresta da Cicuta é um importante remanescente de Mata Atlântica e sua conservação reforça o compromisso da CSN com a sustentabilidade e a preservação ambiental”, destaca Helena Guerra, Diretora de Sustentabilidade e Meio Ambiente da CSN.

O projeto segue um cronograma estratégico, com espaçamento adequado entre as mudas e acompanhamento técnico contínuo para garantir a rápida recuperação do ecossistema. Entre as espécies plantadas estão aroeira-pimenta, angico-vermelho, jequitibá-branco, cedro-rosa, paineira, pau-viola, ipê-amarelo, ipê-roxo, jatobá e ingá-mirim.

Com o avanço da iniciativa, a expectativa é ampliar ainda mais a conectividade ecológica na região, beneficiando espécies ameaçadas da fauna, como o macaco-bugio (Alouatta guariba clamitans), e reforçando a importância da ARIE Cicuta para a conservação da biodiversidade no estado do Rio de Janeiro.

Área de Relevante Interesse Ecológico (ARIE) Floresta da Cicuta:

A Floresta da Cicuta é um dos últimos fragmentos remanescentes de Mata Atlântica do estado do Rio de Janeiro. Com 131.00 hectares, possui espécies da fauna e flora ameaçadas de extinção e é classificada como Área de Relevante Interesse Ecológico (ARIE).

Além das ações de reflorestamento, a CSN realiza na Floresta da Cicuta o Programa de Educação Ambiental (PEA), uma iniciativa da CSN executada pela FUNDAÇÃO CSN, voltada à conscientização e engajamento das comunidades locais na preservação ambiental.