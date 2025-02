Policiais civis da 100ª DP (Porto Real) prenderam um homem, nesta terça-feira (dia 25), por receptação de joias. A prisão foi realizada em Porto Real.

De acordo com os agentes, constatou-se que uma das joias foi roubada de uma residência, na segunda-feira (dia 17), em Barra Mansa, cidade próxima a Porto Real. As investigações apontaram que as joias foram anunciadas em uma rede social.

Diante das informações uma equipe foi ao local onde as peças estariam disponíveis para compra. O homem não apresentou notas fiscais que comprovassem a origem das joias.

O homem foi preso em flagrante pelo crime de receptação e as joias apreendidas.