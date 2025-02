A Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop), por meio da Guarda Municipal, removeu nesta terça-feira (25) ao depósito público duas motocicletas irregulares. Uma delas tinha um dispositivo para esconder a placa, enquanto a outra, não emplacada, era conduzida por um homem inabilitado.

O primeiro foi abordado pelo secretário municipal de Ordem Pública, Coronel Henrique, que em deslocamento pela Avenida Almirante Adalberto de Barros Nunes, a Beira-Rio, na altura do bairro Retiro, avistou a moto transitando sem placa. Durante a abordagem, o condutor disse que não possuía CNH (Carteira Nacional de Habilitação) e o veículo acabou removido ao depósito público.

No segundo caso, também no Retiro, guardas municipais faziam patrulhamento pela Rua das Dálias, quando viram uma moto sem retrovisor estacionada em local irregular, próximo a um restaurante. Eles notaram que o veículo estava com a placa levantada. No entanto, ao desembarcarem da viatura, os agentes viram que a placa havia sido abaixada novamente. Os agentes questionaram o fato e um homem se apresentou como proprietário da motocicleta.

Durante a abordagem, eles descobriram que o veículo estava equipado com um dispositivo manual para ocultar a placa, que possibilita a fuga da fiscalização, especialmente de radares, além das câmeras de leitura de placas. A motocicleta também apresentava divergências com relação às características na documentação; a cor havia sido alterada de amarela para cinza. Diante dessas irregularidades a moto foi removida ao depósito público.

“Parabenizo os agentes da Guarda Municipal pela pronta resposta às irregularidades flagradas. Estamos atuando em situações que possam comprometer a segurança pública de Volta Redonda e resguardando a integridade física de todos os atores do trânsito. Esse tipo de veículo circulando sem identificação acaba sendo um risco à população, já que normalmente é utilizado para a prática delituosa pela facilidade na fuga. Nosso objetivo é zelar por uma cidade em ordem e mais segura. E é isso que estamos fazendo”, afirmou o secretário municipal de Ordem Pública, Coronel Henrique.

Fotos: Divulgação/Semop