O presidente da Associação dos Aposentados e Pensionistas de Volta Redonda, José Lúcio da Silva, o J. Lúcio, vai levar para a próxima reunião com os associados, no dia 26, a informação, com provas, de que os aposentados de todo o País estão sendo vítimas de vários golpes, praticados, principalmente, por pretensas associações de São Paulo, que chegam a falsificar a assinatura do segurado para enganar o INSS e conseguir descontos diretamente no pagamento de suas vítimas.

“Aqui mesmo, na AAPVR, houve o caso do nosso assessor de imprensa, Mauro Veríssimo, que teve um contrato totalmente falsificado por uma tal de Associação Nacional de Defesa dos Aposentados e Pensionistas (ANDDAP), que conseguiu descontar R$ 77,00 da sua aposentadoria. Essa entidade tem centenas de reclamações no Reclame Aqui. A sorte é que o Mauro entende de previdência, descobriu logo a falsificação, cancelou o desconto na justiça e está pedindo indenização por danos morais. Mas existem milhões de aposentados e pensionistas no Brasil que não acompanham os seus contracheques e são descontados por anos”, esclarece J. Lúcio.

O presidente do Grupo AAPVR disse, ainda, que, além de alertar os associados sobre as fraudes, vai informar que a associação está contratando um advogado, especializado em fraudes bancárias, para ajudar às vítimas a reaver o que foi descontado e também ganhar danos morais.

“Essa tal de ANDDAP é apenas uma de muitas entidades que, por incrível que pareça, funcionam normalmente, com endereço, alvarás e CNPJ. Mas, na nossa região, vamos combater com todo rigor”, concluiu J. Lúcio.

Foto: Divulgação