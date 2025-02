A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta terça-feira 9dia 25), a Operação Tutis Liberos III, visando apurar a prática dos crimes de armazenamento e compartilhamento de mídias contendo abuso sexual infantojuvenil.

Na ação de hoje, policiais federais da Delegacia da PF em Nova Iguaçu/RJ cumpriram dois mandados de busca e apreensão, cada um na residência de um alvo da operação. Uma das ordens judiciais está sendo cumprida no município de Duque de Caxias/RJ, enquanto a residência do segundo investigado se localiza na cidade de Nova Iguaçu.

As apurações sobre o primeiro alvo, que reside em Nova Iguaçu, tiveram origem na apreensão do celular de um outro homem investigado pela Polícia Federal, que serviu para identificar os demais membros de diversos grupos de uma conhecida rede social em que os usuários trocavam arquivos contendo abuso sexual infantojuvenil. O referido alvo da ação de hoje é suspeito de participar dos grupos mencionados acima.

Já o segundo investigado, o qual mora em Duque de Caxias, tinha envolvimento com uma notícia-crime encaminhada pela Agência de Investigações de Segurança Interna (Homeland Security Investigations – HSI) da Embaixada dos Estados Unidos em Brasília, a qual recebeu informações de representantes da HSI em Pretória, cidade da África do Sul, acerca de uma investigação que já estava em curso contra o alvo da operação de hoje e outros envolvidos.

A notícia-crime relatou que os investigados participavam de diversos grupos em redes sociais, onde não só eram compartilhadas, mas também vendidas, mídias digitais contendo cenas de abuso sexual infantojuvenil.

Durante as buscas nas residências, os policiais federais apreenderam os celulares e dispositivos eletrônicos que serão submetidos à perícia técnica criminal com o objetivo de localizar eventuais arquivos armazenados e/ou compartilhados, bem como demais elementos de prova no interesse da investigação.

Vale ressaltar que o mero ato de armazenar mídias contendo abuso sexual infanto-juvenil, mesmo sem o compartilhamento do material, já configura crime hediondo e não permite o arbitramento de fiança.

”Tutis liberos” é uma expressão em latim que significa “crianças seguras” ou “filhos protegidos”. “Tutis” vem de “tutela” e “liberos” significa filhos ou crianças, portanto a expressão se refere a garantir a segurança e proteção das crianças.