A Guarda Municipal de Volta Redonda (GMVR) auxiliou uma idosa de 75 anos a voltar para casa com segurança. A mulher foi encontrada na madrugada desta quarta-feira (26), por volta das 2h30, andando desorientada pelo bairro Volta Grande III. Populares estranharam a situação e ligaram para o Ciosp (Centro Integrado de Operações de Segurança Pública), pedindo apoio de uma equipe da GMVR.

No local, o agente da GMVR constatou que a mulher apresentava confusão mental. Ao ser questionada, ela disse que saiu andando pela rua, mas não se lembrava onde morava. A idosa então foi acolhida pela GMVR e encaminhada ao Hospital Dr. Nelson dos Santos Gonçalves (antigo Cais), no bairro Aterrado.

Na unidade, ela recebeu atendimento médico e através do banco de dados do hospital foi possível identificar o endereço e o telefone de familiares. O filho da idosa foi contactado e rapidamente chegou ao local para buscá-la. Os médicos orientaram o homem que a mãe não poderia morar sozinha a partir de agora, já que estaria apresentando um princípio de Alzheimer, necessitando de um acompanhamento mais próximo da família. Em seguida, eles deixaram o local.

“Que esse caso sirva de exemplo para que possamos estar cada vez mais vigilantes e atentos aos nossos familiares, vizinhos e amigos. Agradeço aos agentes da Guarda Municipal, do Ciosp e também à população, que mais uma vez nos auxiliou através de informações, para que pudéssemos auxiliar no resgate dessa senhora e que ela retornasse ao convívio familiar com segurança”, disse o secretário municipal de Ordem Pública, Coronel Henrique.

Foto: Divulgação/Semop.